Эксперт: Китайцы готовы работать на рынке ВИЭ в России без субсидий

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Китайские компании готовы работать на рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) России без субсидий и господдержки. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев.

Сейчас основное развитие рынка ВИЭ в России идет благодаря программе договоров на предоставление мощности. Согласно договору, поставщик обязуется построить и ввести в эксплуатацию новые генерирующие объекты. Им гарантируется возмещение затрат в течение 15 лет через повышенную стоимость мощности. Это самые гарантированные инвестиции, стимулирующие развитие оптовой генерации.

«Производители в КНР сейчас производят довольно большое количество доступных ветротурбин, которые по своим технико-экономическим параметрам могут уже работать без государственной поддержки. Мы уже подходим к той стадии, когда есть конкретные интересанты, готовые работать на рынке ВИЭ без ДПМ, без поддержки», — поделился эксперт с агентством.

Единственное, что нужно компаниям из Поднебесной, — это доступ на розничный рынок. А он зависит от регионального законодательства, и не во всех регионах России оно оптимизировано под внедрение и применение ВИЭ, разъяснил заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ.

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