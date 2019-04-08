Минпромторг РТ рассчитывает на появление первого ветропарка в республике к 2022 году

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана рассчитывают, что первый ветропарк в республике появится в 2022 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Татарстана.

В ведомстве напомнили, что в результате конкурсного отбора договоров предоставления мощности для возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) компания ООО «Ветропарки ФРВ» получила право участвовать в ряде проектов по строительству ветропарков в России.

«... в том числе в Республике Татарстан в объеме 100 МВт. Ввод ветропарков в эксплуатацию планируется в 2022 году», — говорится в сообщении Министерства промышленности РТ.

Фонд развития ветроэнергетики — это совместное предприятие, созданное на паритетной основе ПАО «Фортум» (финский Fortum) и АО «РОСНАНО». Также среди основных инвесторов проекта значится итальянская компания Enel.

Казанский государственный энергетический университет завершает ветроизмерительную кампанию в трех районах республики (Спасский, Камско-Устьинский и Рыбно-Слободский). После окончательного завершения ветроизмерений будут подготовлены итоговые отчеты обозначающие энергетический потенциал площадок. Их направят потенциальным инвесторам для рассмотрения и принятия решения.

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