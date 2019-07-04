Определен самый ветреный район Татарстана

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Самый мощный ветропарк в Татарстане может разместиться в селе Красновидово Камско-Устьинского района. На этой площадке среднегодовая скорость ветра составила 7,7 м/с, рассказал ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев.

«Следующий район по скорости ветра — это Сорочьи горы, там 7,55 м/с, и третья по скорости ветра Измери — Спасский район, там скорость 7,35 м/с», — отметил он.

Специалисты вуза в прошлом году установили на площадках автономные метео-мачты, снабженные GSM-каналом для передачи данных. Ежедневно они получали на электронную почту такие данные, как температура, давление, влажность, направление и скорость ветра.

КГЭУ выиграл тендер Минпромторга РТ на проведение ветроизмерительной кампании. Стоимость контракта составила 20 млн рублей.

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