В Нижнекамске запустят эксперимент по созданию дворов без машин

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Нижнекамским автовладельцам, проживающим в домах № 4 и № 6 по улице Мурадьяна, намерены предложить принять участие в эксперименте. Свои машины они будут парковать не во дворе, а по соседству, передает «НТР 24».



Где именно разместится автостоянка, пока неизвестно. Эта идея принадлежит руководству города и появилась во время выездного совещания, посвященного вопросам благоустройства и организации общественных пространств, под председательством главы города Айдара Метшина.



По мнению чиновников, перенос парковки за пределы двора максимально положительно отобразится на безопасности населения.



Жильцы боятся отпускать детей на улицу. «Эта неплохая идея. В нашем дворе действительно страшно из-за большого количества машин. Дети нередко выбегают на дорогу», – отметила жительница дома № 4 по ул. Мурадьяна Зульфия Набиуллина.



Пока точно известно то, что двор, где расположены два дома по ул. Мурадьяна, будет капитально отремонтирован уже в 2020 году по республиканской программе. В скором времени станет известно, какие еще дворы попали в большой ремонт в следующем году. Будет ли реализован эксперимент – двор без машин – покажет время.



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