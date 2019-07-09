В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Пушкин сквозь штормы судьбы»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). На выставочной площадке Музея болгарской цивилизации состоялось открытие выставки «Пушкин сквозь штормы судьбы», посвященной 180-летию со дня гибели великого русского поэта, пишет газета «Яна тормыш».



Экспозиция включает произведения народного художника РСФСР Анатолия Зыкова, из фондов Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина».



Кроме того, на выставке представлены графические и живописные работы, в которых в разных техниках раскрывается содержание произведений знаменитого писателя и поэта.



«Выставка представляет для посетителей большой познавательный интерес», – отмечает источник.

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