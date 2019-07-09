Бугульминские народные подворья стали изюминкой областного Сабантуя в Пензе

(Казань,11 июля, «Татар-информ»). На набережной города Спутник Пензенской области состоялся областной национальный праздник «Сабантуй 2019». В нем приняла участие и делегация из Бугульминского района, которую возглавил мэр города Линар Закиров, пишет «Бугульминская газета».



Сабантуй уже состоялся в 12 татарских селах Пензенской области, минувший стал итоговым.



Губернатор области Иван Белозерцев обратился с приветствием ко всем присутствующим и вручил отдельным представителям татарской национально-культурной автономии почетные знаки, благодарности и грамоты.





Глава Бугульминского района Линар Закиров от имени всех татарстанцев поздравил пензенцев с праздником и зачитал поздравления от Президента РТ Рустама Минниханова. Высокий уровень организации пензенского областного Сабантуя подчеркнули и другие гости праздника – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.



В финале торжественной части состоялся концерт, подготовленный лучшими национальными коллективами Бугульмы и Пензенской области. Но с окончанием концерта не закончился сам Сабантуй.





На набережной города работали разнообразные площадки, где в числе прочих были представлены бугульминские народные подворья. Гостям Сабантуя представили быт сельских семей, населяющих народы нашей республики. На набережной разместились деревянные избы с утварью, надворные постройки с колодцем, двор с домашней живностью. Жители подворья, облаченные в яркие национальные костюмы, приветствовали участников праздника и угощали всех национальными блюдами.

На областном Сабантуе по традиции состоялись шуточные забавы и конкурсы, а также конно-спортивные соревнования со скачками, бегами и конкуром. Украшением праздника стала традиционная борьба на поясах — «корэш», собравшая много зрителей. На состязания из Бугульмы приехали батыры Алексей Феоктистов, Алексей Захаров и Руслан Бадыков. Каждый в своей весовой категории завоевал победу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.