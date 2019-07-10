Татар-информ

10 июля 2019, 23:58

Общество

Регистрацию на деловую программу чемпионата мира WorldSkills продлили до 22 июля

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Общество

Регистрацию на деловую программу чемпионата мира WorldSkills продлили до 22 июля

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Регистрацию на деловую программу 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для российских участников продлили до 22 июля включительно. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

«Деловая программа WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 25 августа 2019 года в Казани», — говорится в сообщении.

В рамках деловой программы состоится свыше 30 тематических сессий с представителями органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений, мировых экспертов в сфере футурологии, риск-инжиниринга, образования, зеленой экономики, цифровизации и автоматизации.

Зарегистрироваться можно по ссылке https://worldskillsconference.com/2019/ru/ 

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что церемония открытия и закрытия чемпионата будет транслироваться в Горкинско-Ометьевском лесу

В состав национальной сборной войдут 14 конкурсантов из Республики Татарстан, которые будут состязаться в 13 компетенциях.

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