СМИ: жители России стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В России снизился объем рынка лекарств за период с января по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,7%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет DSM Group.

«С января по май 2019 года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 415 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В отчете говорится, что больше всего упал спрос на медикаменты для лечения заболеваний кожи, противомикробные средства для системного использования, а также лекарства против респираторных заболеваний.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к концу 2021 года компания «Татфарм» запустит производство лекарств в ТОСЭР в Зеленодольском районе Татарстана.

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