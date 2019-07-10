В Елабуге открыли II фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»

(Елабуга, 10 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге торжественно открыли II фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Всю неделю на территории Шишкинских прудов будут проходить концерты с участием знаменитых музыкантов со всего мира. Фестиваль проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, всемирно известный пианист, идейный вдохновитель фестиваля Борис Березовский.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Геннадий Емельянов отметил, что по уровню представленных участников и организации, масштабам и количеству гостей, которые приехали в город из разных городов Татарстана и России, можно сказать, что фестиваль «Летние вечера в Елабуге» стал еще одним значимым событием, еще одним брендом города.

«Хочу отдельно поблагодарить Бориса Березовского и Игоря Лермана, именно они уговорили меня организовать в Елабуге такое замечательное мероприятие. Для нас это почетно и ответственно, потому что Борис Березовский такой музыкант, которых по пальцам можно пересчитать по всему миру. Я думаю, от встречи с нами он тоже вдохновляется, но мы получаем еще большее удовольствие. Конечно же, этого мероприятия не было бы без поддержки нашего Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Сегодняшнее мероприятие уровня Казани, но тем не менее фестиваль проходит у нас, и это не может не радовать», — отметил он.

Все эти дни в Елабуге будут звучать музыкальные произведения самых разных жанров от традиционной классики до джаза и авторской песни, а сам open-air фестивальпроходит уже не четыре, а пять дней. При этом каждый из вечеров посвящен отдельной теме.

Среди участников фестиваля: ансамбли «Сирин» и «Мадригал», валторнист Аркадий Шилклопер, виолончелист Анри Демаркет, скрипач Никита Борисоглебский, Камерный оркестр Игоря Лермана, а также каждый вечер будет выступать сам инициатор фестиваля пианист Борис Березовский. Всего около 190 музыкантов.

Сегодняшний концерт прошел под знаком Надежды Дуровой. Своим талантом и мастерством радовали публику такие звезды, как Никита Борисоглебский, лауреат II премии XVI Международного конкурса имени Чайковского, солистка Приморской сцены Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, а телеведущий и режиссер Александр Гордон под музыку Свиридова читал «Метель» Александра Пушкина.

Центральное место в программе вечера заняла торжественная увертюра «1812 год» Петра Чайковского в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Дополнило картину конное шествие с наездницами в уланских костюмах и одновременный звон всех елабужских колоколов. Завершилось торжество праздничным фейерверком.

Формат фестиваля уникален тем, что он проходит под открытым небом и предполагает бесплатное посещение концертных программ. При этом зрители необязательно сидят за зрительскими трибунами, многие уютно расположились на траве недалеко от сцены.

«Я уже давно не живу в Елабуге, но это мой родной город, и я с удовольствием приезжаю как на Спасскую ярмарку, так и на фестиваль Березовского. В прошлом году не пропустила ни одного дня и вот в этом году тоже планирую посетить все концертные вечера. И есть уже те, кто полюбились, — это Айдар Салахов, Айгуль Хисматуллина. Была рада, что они и в этом году выступают», — поделилась зрительница Лилия Галимова.

Среди зрителей было много приезжих из соседних городов. «Я была в прошлом году на всех концертах, была в полном восторге, и целый месяц сохранялось приподнятое настроение. Я поняла, насколько высокое искусство может вдохновить, приподнять и даже поменять отношение к жизни, поэтому я ждала второй фестиваль. Меня очень поразил Борис Березовский, честно говоря, раньше не интересовалась его творчеством, а после фестиваля читала много его интервью, слушала записи с его выступлением. Действительно, очень талантливый пианист», — поделилась Марина Ильина из Набережных Челнов.

Завтра на Шишкинских прудах снова соберутся любители классической музыки. Второй вечер будет посвящен теме «Игра в барокко».

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