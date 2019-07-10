Татар-информ

10 июля 2019, 21:38

Спорт

Бывший капитан УНИКСа стал главным тренером «Казаночки»

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Спорт

Бывший капитан УНИКСа стал главным тренером «Казаночки»

Петр Самойленко отыграл за УНИКС 15 сезонов, большую часть из которых был капитаном команды и любимцем публики.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новым главным тренером женской баскетбольной команды «Казаночка» стал 42-летний Петр Самойленко — один из лучших игроков в истории мужского УНИКСа, информирует пресс-служба «Казаночки».

Петр Самойленко отыграл за УНИКС 15 сезонов, большую часть из которых был капитаном команды и любимцем публики. Работяга, трудяга и несгибаемый боец — таким был Самойленко на паркете. Кроме одного сезона в столичном «Динамо» все остальное время Самойленко играл в УНИКСе, где помимо прочего стал чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России.

Покинув УНИКС летом 2013 года, Самойленко затем играл практически до 40 лет в низших дивизионах. Но до столь неожиданного появления в «Казаночке» у легенды казанского баскетбола практически не было тренерского опыта! Тем любопытнее будет посмотреть, что у Самойленко получится в женской команде.

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