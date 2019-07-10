Татарстанцев приглашают подписаться на YouTube-канал об инвестиционной деятельности в республике

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Агентство инвестиционного развития РТ приглашает татарстанцев подписаться на YouTube-канал investtatarstan об инвестиционной деятельности в республике.

На ресурсе размещаются эксклюзивные видео с проводимых Агентством мероприятий, в том числе ежегодный Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», заседания Клуба инвесторов республики, работу стендов Татарстана на ведущих мировых конгрессно-выставочных мероприятиях.

«Видео доступны на нескольких языках, в том числе русском, английском, турецком, французском, немецком, китайском, японском, арабском», — уточняют в Агентстве инвестиционного развития РТ.

На канале будут собраны видео представителей инвестиционной деятельности Татарстана, таких как особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, промышленные парки и площадки, а также роликов, демонстрирующих социально-экономическое развитие республики.

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