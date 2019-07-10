Сто баллов на ЕГЭ набрали 13 выпускников лицеев Казанского федерального университета

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Лицеи Казанского федерального университета выпустили 13 стобалльников ЕГЭ, сообщает Минобрнауки РТ.

Выпускник IT-лицея КФУ Айрат Нотфуллин набрал 100 баллов по математике и по химии. Сергей Клементьев, Леонид Киреев, Ленар Насибуллин сдали на 100 баллов математику, Камиль Гарифуллин – физику, а Данияр Закиев – информатику.

В Лицее имени Н. И. Лобачевского – семь стобалльников. В частности, Анастасия Козина и Яна Шарандак набрали максимальные баллы по математике, Тагир Рахматуллин, Айсылу Шарафеева, Софья Шишкина – по химии, Влада Васюхина – по биологии, Булат Шамсутдинов – по русскому языку.

Средний балл по русскому языку среди выпускников IT-лицея КФУ составил 84,26, по математике – 84,82. Среди учащихся Лицея имени Лобачевского средний балл по русскому языку – 83,37, по математике – 78,01.

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