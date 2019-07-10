И. о. главы Управления образования Менделеевского района назначен экс-директор Ижевской школы

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Исполняющим обязанности начальника Управления образования Менделеевского района Татарстана назначен Ильбар Тагиров, пишут «Менделеевские новости».
Нового начальника Управления образования представил глава муниципалитета Валерий Чершинцев.
До назначения на новую должность Тагиров работал директором Ижевской средней общеобразовательной школы Менделеевского района. Ранее он руководил Камаевской основной общеобразовательной школы того же района.
Ильбар Тагиров – победитель профессионального конкурса «Учитель года 2014».