Маршруты движения поездов Казань – Свияжск и Свияжск – Арск продлят до станции Тюрлема

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане с 13 июля маршруты следования двух пригородных поездов по субботам и воскресеньям будут продлены до станции Тюрлема, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Продление маршрута движения до 29 сентября коснется электричек № 6001 сообщением Казань – Свияжск и № 6476 Свияжск – Арск.

Так, поезд № 6001 отправится из Казани в 8.15 и до Свияжска будет следовать по действующему расписанию. Покинув станцию Свияжск в 9.28, он будет останавливаться на платформах 746 км, Ширданы и Воробьевский. На станцию Тюрлема электричка прибудет в 9.54.

Поезд № 6476 отправится со станции Тюрлема в 10.43 и прибудет в Свияжск в 11.07. Затем электричка проследует согласно действующему расписанию и прибудет в Арск в 13.36.

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