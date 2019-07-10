Поиск прекрасного в старых домах: в Казани презентовали фильм о неприметных зданиях и их обитателях

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В казанском кинотеатре «Мир» сегодня состоялся закрытый показ фильма «Шла, шла и увидела» режиссера Элины Касимовой. Картина рассказывает о неприметных дворах, старых домах и людях, которые в них живут, а также о фотографе Саше Гром, которая вот уже несколько лет снимает «непарадную Казань».

Саша Гром не только делает интересные фотографии, но и проводит экскурсии по укромным уголкам столицы Татарстана, где еще витает дух советской эпохи, где можно вспомнить детство и окунуться в прошлое.

На счету режиссера Элины Касимовой – пять короткометражных фильмов. Картина о казанских дворах – это ее первая большая работа, она длится 40 минут.

«Когда Саша гуляет по этим старым развалюхам, она встречает удивительных людей, которые рассказывают прекрасные истории. Меня это очень тронуло, и я решила снять об этом фильм. Старые дома – это не помойка и не грязь. Вообще во всем есть что-то прекрасное, и, в частности, в них оно тоже есть», – подчеркнула кинематографист.

Фильм планируется представить на нескольких предстоящих фестивалях. В Интернете он появится не раньше, чем через год, пояснили создатели картины.

Регистрация на показ фильма закрылась, не успев начаться. Такая популярность вызвала удивление авторов: «Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж».

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