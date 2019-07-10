Холодная погода в Татарстане помогла снизить число утонувших в этом году почти на треть

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Холодная погода в Татарстане привела к снижению почти на треть числа утонувших в этом году. Об этом сегодня на совместном заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан рассказал начальник татарстанского главка МЧС России Рафис Хабибуллин

«В первом полугодии на воде погибли 20 человек, в том числе двое детей. Это на 33% меньше, чем в прошлом году, когда в воде погибли 30 человек, четверо из которых были дети. Показатели неплохие, при этом следует учесть специфику погодных условий, этим летом максимальные дневные температуры были в пределах +22, ночные +10 градусов», – отметил Рафис Хабибуллин.

Основной причиной гибели людей в воде остается купание в необорудованных местах. Так, с начала года в Буинском и Заинском районах республики погибли два ребенка. В обоих случаях дети купались в неблагоустроенных для этого местах и без присмотра взрослых.



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