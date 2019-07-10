ЦИК РТ обучил специалистов МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня Центральная избирательная комиссия Татарстана провела обучающее занятие для специалистов многофункциональных центров по приему заявлений о включении граждан по месту нахождения в список избирателей на выборах в Государственный Совет РТ 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Пункты приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственного Совета РТ VI созыва начнут работать в республике с 24 июля.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», механизм «Мобильный избиратель» использовался в Татарстане в 2018 году во время выборов Президента РФ. На региональных выборах в республике он будет применен впервые. Чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо лично написать в пункте приема соответствующее заявление. При себе нужно иметь паспорт гражданина России.

Прием заявлений будет вестись с 24 июля до 4 сентября. Подать их можно будет в офисах МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, на портале «Госуслуги». С 28 августа стартует прием заявлений в участковых избирательных комиссиях. Кроме того, с 5 сентября до 14 часов 7 сентября также можно будет оформить заявление для голосования на удобном участке, но уже только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов пояснил, что воспользоваться «Мобильным избирателем» могут даже лица, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, но зарегистрированы по месту пребывания на территории Татарстана до 6 июня 2019 года. «В этом случае для подачи заявления дополнительно к паспорту необходимо предъявить свидетельство о регистрации по месту пребывания», – уточнил он.

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