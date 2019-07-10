Татар-информ

10 июля 2019, 19:32

ПолитикаОбщество

ЦИК РТ обучил специалистов МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель»

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

ЦИК РТ обучил специалистов МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель»

На выборах в Госсовет Татарстана 8 сентября жители республики смогут проголосовать без привязки к прописке.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня Центральная избирательная комиссия Татарстана провела обучающее занятие для специалистов многофункциональных центров по приему заявлений о включении граждан по месту нахождения в список избирателей на выборах в Государственный Совет РТ 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Пункты приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственного Совета РТ VI созыва начнут работать в республике с 24 июля.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», механизм «Мобильный избиратель» использовался в Татарстане в 2018 году во время выборов Президента РФ. На региональных выборах в республике он будет применен впервые. Чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо лично написать в пункте приема соответствующее заявление. При себе нужно иметь паспорт гражданина России.

Прием заявлений будет вестись с 24 июля до 4 сентября. Подать их можно будет в офисах МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, на портале «Госуслуги». С 28 августа стартует прием заявлений в участковых избирательных комиссиях. Кроме того, с 5 сентября до 14 часов 7 сентября также можно будет оформить заявление для голосования на удобном участке, но уже только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов пояснил, что воспользоваться «Мобильным избирателем» могут даже лица, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, но зарегистрированы по месту пребывания на территории Татарстана до 6 июня 2019 года. «В этом случае для подачи заявления дополнительно к паспорту необходимо предъявить свидетельство о регистрации по месту пребывания», – уточнил он.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанские партии выдвинули по спискам 250 кандидатов на осенние выборы в Госсовет
Новости дня
20:58
Челнинский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Экспертная комиссия оценила достижения учреждения по оказанию медпомощи пожилым жителям Закамья.

20:46
Среди долгожителей Татарстана 88 перешагнули столетний возрастной рубеж

Число проживающих в республике долгожителей на совещании по вопросу развития гериатрической помощи назвала руководитель Союза пенсионеров РТ.

20:39
С начала года в Татарстане количество погибших на пожарах возросло на 20%

Большая часть пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

20:32
Проблемы с колесами помешали пилотам «КАМАЗ-Мастера» на четвертом этапе «Шелкового пути»

Лучший результат среди челнинцев показал Сергей Куприянов, пришедший к финишу четвертым.

20:16
Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

В рейтинге город занимает 13 место.

20:11
Холодная погода в Татарстане помогла снизить число утонувших в этом году почти на треть

Одна из главных причин гибели на воде остается купание в необорудованных местах.

20:10
Поиск прекрасного в старых домах: в Казани презентовали фильм о неприметных зданиях и их обитателях

Картина рассказывает о казанском художнике Саше Гром, которая занимается фотографированием старых домов.

19:54
Общественная палата РТ призвала обсудить использование имен Тукая и Лемаева в дизайне аэропортов

Имена Габдуллы Тукая и Николая Лемаева присвоены воздушным гаваням Татарстана по итогам конкурса «Великие имена России».

19:40
Татарстан получит по нацпроекту 43 автомобиля для перевозки пожилых сельчан в больницы
19:32
ЦИК РТ обучил специалистов МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель»

На выборах в Госсовет Татарстана 8 сентября жители республики смогут проголосовать без привязки к прописке.

19:27
Стюардессу из Челнов нашли убитой в номере московского отеля

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

19:14
Правительство Татарстана увеличило стипендии призерам всероссийских первенств и спартакиад

Рост выплат добившимся успехов республиканским спортсменам составит почти 17%.

19:05
В Альметьевске из задымленной квартиры спасли пожилую женщину

70-летнюю пострадавшую с признаками отравления угарным газом доставили в Альметьевскую ЦРБ.

19:00
Делегация Татарстана на рыбопромышленном форуме сварит царскую уху для 3 тыс. гостей

III Международный рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля.

18:46
На Кремлевской набережной в честь Дня рыбака приготовят устрицы и рыбные коктейли

Шеф-повара городских ресторанов в режиме открытой кухни приготовят рыбные блюда и предложат горожанам и туристам уху, пиццу из морепродуктов.

18:36
На «iВолге 2.0» определят лучшие проекты по десяти направлениям

В награждении победителей форума и церемонии закрытия примет участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

18:20
В Казани при ремонте Театра оперы и балета используют сусальное золото

Всего на ремонт и реставрацию Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля потратят 137 млн рублей.

18:12
В текущем году на капремонт культурных учреждений Татарстана выделили более 400 млн рублей

Всего за 2019 год планируется отремонтировать 40 объектов культурного назначения.

18:00
В МФЦ Татарстана появилась новая услуга по приему заявлений об уничтожении объекта налогообложения

Заявление в МФЦ необходимо подать, чтобы не платить налог на уничтоженный объект недвижимости.

17:52
Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет в Татарстане

До конца текущего года в республике будут созданы 45 гериатрических кабинетов.

17:44
В поликлиниках Татарстана до конца 2019 года откроют 35 новых гериатрических кабинетов

В рамках нацпроекта «Демография» ставится задача по увеличению продолжительности жизни населения.

17:41
Смертельная авария в Челнах стала причиной многокилометровой пробки

Сегодня днем на Первой автодороге «Лада» насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

17:34
На ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят около 700 млн рублей

Всего в рамках реализации программы по капремонту лагерей планируют обновить 12 объектов.

17:22
Организаторы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» удостоены памятной медали ЮНЕСКО

Награды вручены по поручению министра иностранных дел России и главы Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея Лаврова.

17:10
В Татарстане отремонтируют 15 ресурсных центров за 681 млн рублей

На данный момент ремонтные работы ведутся в 14 из 15 ресурсных центров.

События