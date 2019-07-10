Стюардессу из Челнов нашли убитой в номере московского отеля

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В номере отеля в Новой Москве нашли задушенной 23-летнюю девушку. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по Москве.

«В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения», – уточнили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, тело девушки нашли в гостинце Vnukovo Village. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно ИА «Татар-информ» от друзей девушки, погибшая 23-летняя Альбина М. – уроженка Набережных Челнов. Девушка несколько лет назад уехала из родного города в Москву, где отучилась на стюардессу.



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