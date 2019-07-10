Делегация Татарстана на рыбопромышленном форуме сварит царскую уху для 3 тыс. гостей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Делегация Татарстана специально привезла на стартовавший сегодня в Санкт-Петербурге III Международный рыбопромышленный форум огромный казан, чтобы накормить 3 тыс. гостей царской ухой по принятому в республике рецепту.

Участниками татарстанской делегации стали Минсельхозпрод РТ, Управление аквакультуры и пчеловодства Минсельхозпрода РТ, Государственный комитет РТ по биоресурсам, Татпотребсоюз, Лаишевский и Мамадышский рыбзаводы, ИП Подгорнов и рыбоводческий комплекс «Биорсфера-ФИШ».

Последний, в частности, «представляет мальков стерляди и макет предприятия, каким оно будет через несколько лет». С его деятельностью уже ознакомился министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Также он положительно оценил работу Минсельхозпрода Татарстана в области рыбоводства, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, стенд Татарстана из числа иностранных гостей успела посетить делегация Бангладеш, отметили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

III Международный рыбопромышленный форум (Global Fishery Forum) и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo 2019) будут проходить в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. Ключевая тема мероприятия – «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Отраслевое мероприятие собрало гостей из 25 стран мира и 30 регионов России.

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