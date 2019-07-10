В Альметьевске из задымленной квартиры спасли пожилую женщину

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске из задымленной квартиры спасли 70-летнюю женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 16.49 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже жилого дома по улице Гафиатуллина», – уточнили в МЧС.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 65 установили, что горят вещи на балконе третьего этажа пятиэтажки. Из задымленной квартиры спасли 70-летнюю женщину. Пострадавшую передали медикам скорой помощи, которые доставили ее в Альметьевскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пенсионерки отравление угарным газом.

Кроме того с верхних этажей дома были выведены на улицу пять человек (в том числе двое детей).

Площадь пожара составила 3 кв. метра.





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