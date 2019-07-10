С начала года в Татарстане количество погибших на пожарах возросло на 20%

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В этом году на протяжении нескольких месяцев сохраняется тенденция к увеличению пожаров. Так с начала 2019 года погибли 87 человек, что на 20% больше чем в прошлом. Об этом сегодня на совместном заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан рассказал начальник татарстанского главка МЧС России Рафис Хабибуллин

«В Казани при населении 1,2 млн человек в первом полугодии прошлого года погибло 12 человек, в текущем году 23. В Набережных Челнах при населении в два раза меньше (600 тысяч) за тот же период времени погибло соответственно 0 и 2 человека», – привел статистику Рафис Хабибуллин.

Причинами пожаров в 67% случаев остается неосторожное обращение с огнем. Порядка 15% возгораний происходит из-за нарушений в эксплуатации электрооборудования. Есть небольшой процент пожаров, причиной которым является поджог (около 2,7 %).



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