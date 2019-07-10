Правительство Татарстана увеличило стипендии призерам всероссийских первенств и спартакиад

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане принято решение увеличить размер ежемесячных стипендий ведущим спортсменам республики за достигнутые ими успехи. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал и. о. Премьер-министра Татарстана – первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Внесены изменения в аналогичное постановление Кабмина РТ от 20 февраля 2018 года. «<…> размеры ежемесячных стипендий ведущим спортсменам Республики Татарстан за высокие спортивные достижения, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции», – отмечается в тексте документа.

Разница с предыдущими выплатами составит почти 17%: если ранее выплаты за первое, второе или третье место юниорских первенств России и спартакиад молодежи составляли 10 тыс., 7,5 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно, то теперь они вырастут до 12 тыс., 9 тыс. и 6 тыс. рублей.

Призерам же юношеских первенств страны и спартакиад учащихся теперь будут выплачивать 6 тыс. рублей за первое место, 4,4 тыс. за второе и 3 тыс. за третье.

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