На «iВолге 2.0» определят лучшие проекты по десяти направлениям

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На обновленном молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» будут определены лучшие проекты по итогам работы десяти смен, информирует пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Работа мероприятия будет организована по таким направлениям, как «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны», «Культурный БУМ!» и iVolga International. Размер грантов на реализацию лучших проектов составит от 150 до 300 тыс. рублей, а общий грантовый фонд равняется 10 млн рублей. Всего за время проведения свыше 300 проектов его участников получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

При этом в сообщении отмечается, что после перезагрузки этого года «полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации». Всего участниками мероприятия станут более 2,5 тыс. человек из 14 регионов Приволжья, включая Татарстан, и других субъектов Федерации, а также из ряда зарубежных стран. Число желавших принять участие в событии на этот раз превысило 13 тыс.

По традиции на форуме будет организован инклюзивный городок. Здесь состоятся выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Пройдет II Окружной фестиваль молодежных театров, где будут презентованы постановки победителей регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье».

Среди гостей мероприятия будут руководители регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, главы предприятий и некоммерческих организаций, спортсмены и ученые. В награждении победителей форума и церемонии закрытия примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля.

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