«Чистый берег» зовет добровольцев: природоохранная акция стартует в Татарстане

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Ежегодная природоохранная акция «Чистый берег» стартует 15 июля в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие, проводимое Минэкологии РТ совместно с муниципальными образованиями, нацелено на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе. Традиционно участие в акции принимают представители муниципальных властей, органов местного самоуправления, активисты добровольческих и общественных организаций, студенческих и школьных коллективов, сотрудники различных структур и ведомств и другие неравнодушные граждане», – сказано в сообщении.

Первая генеральная уборка в рамках акции будет организована 20 июля на озере Лесное в Казани. Мероприятия в рамках «Чистого берега» будут проводиться до 30 сентября.

В 2018 году в рамках республиканской акции «Чистый берег» с берегов водоемов центрального региона республики было вывезено более 50 тонн мусора. За минувшее лето состоялось более 45 акций по уборке прибрежных территорий рек и озер республики. Генеральные уборки проводились в Казани, Зеленодольске, Высокогорском, Верхнеуслонском, Лаишевском и Пестречинском районах. Добровольцы расчистили береговые линии 28 водных объектов: десяти рек, шести озер, двух прудов, девяти родников и одной плотины.



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