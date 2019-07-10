Татар-информ

10 июля 2019, 18:20

Экономика и финансыКультура

В Казани при ремонте Театра оперы и балета используют сусальное золото

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Экономика и финансыКультура

В Казани при ремонте Театра оперы и балета используют сусальное золото

Фото: архив/Рамиль Гали

Всего на ремонт и реставрацию Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля потратят 137 млн рублей.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани при ремонте Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля используют сусальное золото. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В целом работы по ремонту и реставрации Театра оперы и балета обойдутся в 137 млн рублей. Запланировано, в частности, восстановить позолоту и отреставрировать лепнину на балконе, авансцене, амфитеатре, первом и втором ярусах.

«Во время ремонта, который уже начался, театр будет функционировать. В целом у нас ежегодно проводят косметический ремонт, а в этом году работы имеют больший масштаб. Уже перекрыто главное фойе, и там сейчас демонтируют паркет», – пояснили в пресс-службе театра.

Кроме того, в ТАГТОиБ покрасят Зеленую и Розовую гостиные, отремонтируют кровлю здания, отмоют спецсредствами мраморные плинтусы и гранитные ступени в фойе и буфете, отшлифуют и отполируют гранитные полы.

Работы предполагается завершить к 31 мая 2020 года. Средства на их проведение будут выделены из республиканского бюджета.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в 2019 году на капитальный ремонт культурных учреждений Татарстана выделено более 400 млн рублей.

 

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