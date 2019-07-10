Татар-информ

10 июля 2019, 23:32

Наука и образование

Ученые предложили способ защиты климата Земли

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Наука и образование

Ученые предложили способ защиты климата Земли

Исследователи из Швейцарии считают, что ключевая роль в спасении климата Земли должна принадлежать России.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Ученые из Швейцарии предложили создать гигантские лесные массивы, чтобы защитить климат Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, опубликованное в американском журнале Science.

Ученые из федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) подсчитали, что, если высадить 0,9 млрд га деревьев в разных уголках планеты, это может помешать изменению климата Земли. Интересно, что ключевую роль в спасении планеты они отводят России. 

Посадка новых гигантских лесных массивов, считают ученые, поспособствует очищению атмосферы от большей части углекислого газа, вызывающего парниковый эффект. 

Также на официальном сайте федерального технического университета Цюриха ученые «впервые продемонстрировали, где в мире могли бы расти новые деревья и сколько углерода они способны хранить». При этом города и сельскохозяйственные угодья не относятся к числу потенциальных районов посадки лесов, так как они нужны для проживания людей. 

Проводя исследование, специалисты пришли к выводу, что больше всего площади, пригодной для посадки лесов, находится на территории России — 151 млн гектаров. На втором месте — США (103 млн), а замыкает тройку Канада (78,4 млн). За ними следуют Австралия с 58 млн гектаров, Бразилия — 49,7 млн и Китай, на территории которого нашлись потенциально подходящие 40,2 млн гектаров.

Также результаты проведенного исследования указали на ошибочность мнения о том, что «повышение температуры на планете само собой приведет к расширению площади лесов». Ученые отметили, что увеличение покрытых деревьями и кустарником территорий может ожидаться только в Сибири, но плотность лесов в этом регионе значительно меньше, чем в тропиках. Поэтому увеличение площади сибирских лесов нельзя считать компенсацией аналогичного уменьшения из-за потепления климата площади тропических лесных массивов. 

«Наше исследование ясно показало, что восстановление лесов — это наилучшее из имеющихся на сегодня решений проблемы изменения климата», — отметил один из авторов научной работы, профессор Томас Кроутер. Он также заострил внимание на том, что предпринимать меры по спасению климата нужно как можно быстрее, ведь новым лесам потребуются десятки лет, чтобы вырасти и обрести потенциал для складирования природного углерода. 

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