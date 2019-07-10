В МФЦ Татарстана появилась новая услуга по приему заявлений об уничтожении объекта налогообложения

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). МФЦ Татарстана начали оказывать новую услугу. Жители республики теперь могут подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физлиц независимо от прекращения прав на него, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Налог на имущество физических лиц исчисляется до тех пор, пока сведения о прекращении права собственности на объект недвижимости не будут внесены в ЕГРН. Чтобы внести соответствующую запись, объект необходимо снять с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым инженером», – говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, обусловили появление новых возможностей. В частности, налоговый орган вправе прекратить начисление налога, получив от гражданина заявление о гибели или уничтожении объекта.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления в многофункциональных центрах. Исчисление налога прекращается с первого числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения.

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