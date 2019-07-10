Чистополь встретил участников нового заезда проекта «Танцевальная деревня»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Чистополь встретил участников 53-го заезда танцевального проекта «Танцевальная деревня». Данный заезд стал пятым по счету для Чистополя, пишут «Чистопольские известия».



Лучшие танцевальные коллективы со всей России – Саратова, Екатеринбурга, Москвы, Глазова, Набережных Челнов, Альметьевска приехали в Татарстан, чтобы сразиться в разных танцевальных направлениях. Чистополь представляют хореографические коллективы «Ритмы детства» и Panda.





В татарстанском городе состоится сразу четыре фестиваля и сто часов мастер-классов по всем танцевальным направлениям, которые включают народный танец, модерн, street dance, современный танец, эстраду, детский танец, сontemporary, классику, степ и другие.





Первый конкурс-фестиваль состоялся на сцене культурного центра «Чистай».





Проект «Танцевальная деревня» будет проходить городе до 15 июля.

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