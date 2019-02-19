В Татарстане создан Межведомственный совет по развитию волонтерства во главе с Лейлой Фазлеевой

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане создан Межведомственный совет по развитию волонтерства в РТ, одной из основных задач которого будет организация взаимодействия исполнительных органов власти республики с общественными волонтерскими организациями.

Председателем совета назначена заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписано сегодня, 10 июля.

Помимо обеспечения взаимодействия властей и волонтеров, совет будет заниматься «формированием предложений по поддержке приоритетных направлений добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Татарстан», а также методической поддержкой волонтерства.

Кроме того, новая организация будет осуществлять комплексный анализ волонтерской деятельности в регионе и обобщать добровольческие практики Татарстана, участвовать в обсуждении связанных с добровольчеством республиканских законопроектов.

Председателем межведомственного совета назначена заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Заместителем председателя стал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, а секретарем – руководитель департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин.

В число 22 членов совета вошли заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Юлия Абдреева, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Ассадулина, заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова и помощник заместителя Премьер-министра РТ Эльвира Биканова.

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