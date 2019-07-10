В России могут разрешить продавать драгоценности онлайн

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Законопроект, устраняющий ограничения на торговлю драгоценностями через Интернет, может быть принят Госдумой РФ во время весенней сессии 2020 года. Об этом информирует ТАСС.

Законопроект, предложенный Минфином РФ, призван отменить ограничения, введенные 22 февраля 1992 года указом Президента РФ N179, поделился заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы убеждены, что наше дело правое, и онлайн-покупки, конечно, должны быть обеспечены», — считает замминистра финансов РФ.

Соответствующий законопроект был размещен Министерством финансов РФ на портале проектов нормативных правовых актов 9 июля.

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