(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев положительно оценил работу Минсельхозпрода Татарстана в области рыбоводства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в аграрном ведомстве республики.

В пресс-службе Минсельхозпрода РТ отметили, что сегодня на III Международном рыбопромышленном форуме, который открылся в Санкт-Петербурге, Дмитрий Патрушев ознакомился с экспозицией Республики Татарстан.

Во время ее презентации первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов рассказал о представленной на стенде продукции, которая производится в Лаишевском, Мамадышском и Спасском районах республики. Кроме того, он ознакомил главу Минсельхоза РФ с работой созданного в Татарстане уникального рыбоводческого комплекса «Биосфера-фиш». Согласно проекту, он должен производить 5 млн мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, 1 млн мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год.

По информации пресс-службы Минсельхозпрода РТ, «гости выставки могли также увидеть специализированные бассейны с живой стерлядью, привезенной из Татарстана, продегустировать рыбную продукцию и попробовать царскую уху, приготовленную Алексеевским райпо».

Как отмечается на сайте аграрного ведомства республики, «Дмитрий Патрушев положительно оценил работу Министерства сельского хозяйства РТ в области рыбоводства».

III Международный рыбопромышленный форум (Global Fishery Forum) и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo 2019) будут проходить с 10 по 12 июля. Старт форуму дал сегодня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. На пленарной сессии форума он отметил, что это событие является уникальным в своем роде – здесь в равной мере обсуждаются научные, экономические, правовые и социальные аспекты использования водных биологических ресурсов. Данный форум, главная дискуссионная площадка российского рыбохозяйственного комплекса, в этом году принимает 20 иностранных делегаций, представителей отечественного и зарубежного бизнеса, отраслевых ассоциаций. Ключевая тема мероприятия – «Океан возможностей: природа, экономика, человек».

«Сегодня в России уделяется огромное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. Объемы господдержки увеличиваются ежегодно. Так, в 2018 году на государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" было направлено 12,3 млрд рублей. В 2019 году сумма увеличена еще на 2 млрд рублей. В том числе благодаря господдержке на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику», – приводит слова Николая Патрушева сайт Минсельхоза России.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и представители АПК Татарстана примут участие в выставке «Всероссийский день поля» в Ленинградской области, официальное открытие которой состоится 11 июля.

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