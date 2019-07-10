Нефтяников Татарстана пригласили к освоению нефтегазоносной Прикаспийской впадины Казахстана

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» могла бы принять участие в освоении нефтегазоносной Прикаспийской впадины Казахстана. Об этом сообщил председатель правления НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев после совместного с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым подписания меморандума о взаимопонимании в Казани.

«Уверен, что подписанием меморандума мы дадим старт новому этапу большого совместного пути. Перспективы освоения нефтегазоносной Прикаспийской впадины вызывают большую заинтересованность у крупных международных нефтяных компаний. Российские, в том числе и татарстанские, компании могли бы стать активными участниками этого процесса», – сказал Айдарбаев.

Руководители «Татнефти» и «КазМунайГаза» Наиль Маганов и Алик Айдарбаев поставили свои подписи под меморандумом о взаимопонимании в Доме Правительства РТ в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как следует из официального сообщения пресс-службы Президента РТ, меморандум позволит расширить сотрудничество компаний в сфере геологоразведочных работ на территории Казахстана и России. Документ будет способствовать организации научных и проектных работ в области нефтедобычи и разработки месторождений, внедрению новой техники и технологий добычи нефти. Кроме того, «Татнефть» и «КазМунайГаз» планируют развивать партнерские отношения при строительстве и модернизации объектов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии.

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