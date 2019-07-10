Татар-информ

10 июля 2019, 16:04

Культура

Сборник рассказов Рамиля Гарифуллина выдвинули на республиканскую премию имени Державина

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Культура

Сборник рассказов Рамиля Гарифуллина выдвинули на республиканскую премию имени Державина

По оценке главреда Таткнигоиздата, составившие книгу рассказы пользуются популярностью как среди простых читателей, так и среди профессионалов.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство выдвинуло книгу рассказов «Казань-ностальжи» известного психолога и публициста Рамиля Гарифуллина на Республиканскую премию имени Г. Державина.

«Сборник “Казань-ностальжи“ по своему содержанию, качеству и таланту написания вполне достоин быть выдвинутым на соискание республиканской премии имени Г. Р. Державина», – уверен главный редактор издавшего книгу Татарского книжного издательства Ленар Шаехов.

Он добавил, что перед изданием на бумаге вошедшие в книгу рассказы доказали свою популярность среди интернет-аудитории – на протяжении нескольких лет они публиковались на странице сообщества «Казань-ностальжи» в социальной сети Facebook.

«Предварительный успех у интернет-читателей был одним из оснований для решения издать эту книгу в Татарском книжном издательстве. Более того, уже изданная книга, согласно нашим оценкам, тоже пользуется успехом. Рамиль Гарифуллин вот уже 25 лет является одним из ведущих публицистов нашей республики. И на писательском поприще уже работает немало времени. Данная книга – только небольшая часть его литературного творчества, с которым мне удалось познакомиться», – подчеркнул Шаехов.

Руководитель Таткнигоиздата добавил, что книга не только получила позитивную оценку со стороны читателей, но и была положительно оценена профессиональным сообществом. В своей рецензии литературный критик, кандидат искусствоведения Галина Зайнуллина отметила, что сборник «Казань-ностальжи» занимает особое место в ряду книжных новинок.

 

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