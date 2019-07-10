Татар-информ

10 июля 2019, 22:59

Наука и образование

В Альметьевске стартовал Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019

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Наука и образование

В Альметьевске стартовал Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Лучших специалистов трудоустроят в ведущие нефтегазовые компании РФ и стран ближнего зарубежья, студенты получат возможность пройти в них практику.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Первый Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum-2019 проходит в Альметьевске с 9 по 15 июля, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Альметьевская земля гостеприимно встретила участников первого Международного нефтегазового форума, в котором принимают участие аспиранты, студенты, преподаватели по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» и «Информационные технологии», молодые специалисты компаний ТЭК из России и ближнего зарубежья – Казахстана, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана.



С приветственным словом перед талантливой молодежью выступил и.о. руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он отметил, что на территории нефтяной столицы Татарстана проходит такое «крутое и знаковое» событие, которое будет в дальнейшем восприниматься началом большого движения.

«Уверен, эти дни пройдут содержательно, круто и в дружеской атмосфере. Увезите с собой содержательный багаж знаний, ради которого вы сюда приехали», – отметил руководитель Нефтеграда.



Участники насыщенно проводят время – они погрузились в уникальную образовательную программу интенсивного обучения по отраслевым направлениям, получают мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, участвуют в блиц-хакатонах, мозговых штурмах, деловых играх, проектируют и решают реальные кейсы от ведущих нефтегазовых компаний ТЭК России.

Главным мероприятием молодежного форума станет хакатон Hackathon Oil TATNEFT Challenge, за победу в котором будут бороться 42 команды.



«HOT Challenge» – это пятидневное интенсивное обучение с индивидуальными образовательными треками для разных категорий участников. На конкурсной основе команды будут решать бизнес-вызовы, задачи, на которые сейчас нет решений.

Лучших специалистов трудоустроят в ведущие нефтегазовые компании России и стран ближнего зарубежья, студенты получат возможность пройти в них практику.

 

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