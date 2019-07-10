Татар-информ

10 июля 2019, 16:22

Наука и образование

Болгарская исламская академия и Академия наук РТ договорились возрождать богословское наследие

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Наука и образование

Болгарская исламская академия и Академия наук РТ договорились возрождать богословское наследие

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Академии будут вместе проводить научные исследования, организовывать конференции, готовить научные кадры и обмениваться литературой.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Болгарская исламская академия и Академия наук Татарстана сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на возрождение богословского наследия и укрепление традиций научного сотрудничества.

«В рамках соглашения стороны договорились осуществлять взаимодействие в организации совместных научных исследований, проведении научных конференций и симпозиумов, издании научных работ, подготовке научных кадров, а также обмене научной литературой», – говорится в сообщении Болгарской исламской академии.

Подписи под документом поставили президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов и ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

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