Болгарская исламская академия и Академия наук РТ договорились возрождать богословское наследие

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Болгарская исламская академия и Академия наук Татарстана сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на возрождение богословского наследия и укрепление традиций научного сотрудничества.

«В рамках соглашения стороны договорились осуществлять взаимодействие в организации совместных научных исследований, проведении научных конференций и симпозиумов, издании научных работ, подготовке научных кадров, а также обмене научной литературой», – говорится в сообщении Болгарской исламской академии.

Подписи под документом поставили президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов и ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

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