Два года условно получил водитель «Мазды», который насмерть сбил пешехода в Казани

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Два года условно получил 29-летний водитель «Мазды», который в июле прошлого года насмерть сбил пешехода в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 23 июля прошлого года 29-летний водитель "Мазды" на улице Павлюхина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней», – уточнил Галиев.

Мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.