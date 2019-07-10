В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии торгово-экономических отношений Татарстана и Турции

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Завтра, 11 июля, в 10.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная развитию торгово-экономических отношений Татарстана и Турции.

В мероприятии примет участие Генеральный консул Республики Турция в Казани Ахмет Садык Доган.

На пресс-конференции расскажут о мероприятиях, посвященных перекрестному Году культуры и туризма между Россией и Турцией, которые пройдут в Казани и Татарстане. Также будут затронуты вопросы развития торгово-экономических отношений между Турцией и Татарстаном, вопросы сотрудничества в области туризма и так далее.

Перед пресс-конференцией, в 10.15, в галерее «Татмедиа» пройдет открытие выставки фотокорреспондента журнала «Казань» Гульнары Сагиевой, приуроченной к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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