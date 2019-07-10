Две свалки у уреза воды и незаконные стоянки авто: Минэкологии РТ провело рейд в акватории Казанки

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сотрудники Министерства экологии Татарстана сегодня провели рейд в акватории реки Казанки. На территории Советского района Казани и Высокогорского района РТ они обнаружили две свалки неподалеку от береговой линии, три стоявших в водоохранной зоне автомобиля и незаконную станцию забора воды.

Заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов пояснил, что специалисты проверят, есть ли у садового общества, на территории которого находится станция забора воды, разрешение на ее использование.

Одна из свалок со строительным мусором была обнаружена на территории садового общества в Советском районе Казани. Руководитель общества ранее уже привлекался к административной ответственности за эту свалку.

«За нарушение правил охраны водных объектов садовому обществу грозит штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей. Свалку мы выявили две недели назад, весь строительный мусор должны были вывезти и привести территорию в первоначальное состояние», – отметил Исмагилов.

Он подчеркнул, что если выданные предписания не будут исполнены, то представители Минэкологии РТ обратятся в суд. При этом, по его словам, председатель садового общества попытался объяснить появление свалки тем, что садоводы, складируя мусор, пытались укрепить берег реки.

Пока что мусор по-прежнему свален неподалеку от берега, а руководитель садоводческого товарищества предпринимает попытки засыпать свалку землей. За это садоводам грозит дополнительная административная ответственность. «Свалку пытаются засыпать грунтом, а размещение размываемых грунтов может привести к загрязнению воды», – объяснил инспектор Минэкологии РТ.

После этого сотрудники природоохранного ведомства обнаружили автомобиль, в нарушение законодательства оставленный рыбаком неподалеку от берега.

«Здесь мы наблюдаем нарушение правил стоянки возле водного объекта, автомобиль должен находиться на расстоянии 200 м от берега. За нарушение специального режима осуществления деятельности на прибрежной полосе водного объекта физическим лицам грозит штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей», – заметил Исмагилов.

С начала навигационного периода в ходе еженедельных рейдов инспекторы Минэкологии РТ выявили 42 нарушения. Нарушители оштрафованы за оставление транспортных средств вблизи водных объектов, за сброс в них сточных вод и за несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов в водоохранной зоне.

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