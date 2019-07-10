Женщина с детьми спаслись из пожара, вспыхнувшего в высотке в центре Казани

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Женщина и двое детей спаслись из пожара, вспыхнувшего в их квартире в казанской высотке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 10.07 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 57 по улице Чехова горит квартира», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

По вызову прибыли пожарные ПСЧ № 1, которые на месте установили, что огонь вспыхнул в ванной комнате квартиры на десятом этаже 15-этажного жилого дома.

Хозяйка квартиры вместе с детьми успела самостоятельно выбраться из задымленного помещения. Пожарные эвакуировали с верхних этажей 15 человек.

Меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 0.5 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.



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