В Тукаевском районе Татарстана по поручению экологов модернизированы очистные сооружения

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Для предотвращения сброса стоков на почву в Тукаевском районе Татарстана модернизированы очистные сооружения. Толчком к улучшению экологической ситуации в районе послужило предписание экологов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Предприятие в Тукаевском районе в полном объеме исполнило предписание инспекторов Прикамского территориального управления Минэкологии РТ. Еще в январе экологи зафиксировали нарушения экологических требований в работе предприятия, а именно – условно очищенные хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды сбрасывались за границей землепользования», – сказано в сообщении.

Владеющая предприятием компания была привлечена к административной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»). Размер штрафа за подобное нарушение составляет от 20 до 100 тыс. рублей. Внедренный замкнутый цикл водоотведения позволил исключить попадание стоков на рельеф местности.

Борьба с нарушениями подобного рода активно проводится в Татарстане. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июне мамадышское кафе оштрафовали на 40 тыс. рублей за загрязнение почвы сточными водами.

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