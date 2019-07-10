«Татнефть» и «КазМунайГаз» заключили меморандум о взаимопонимании

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства Татарстана был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «Татнефть» и АО «НК “КазМунайГаз”».

Документ подписали генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель правления «КазМунайГаза» Алик Айдарбаев. При этом присутствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления казахстанского АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына“» Ахметжан Есимов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Меморандум, в частности, предполагает «сотрудничество в области анализа, геологического изучения и проведения совместных геологоразведочных работ; оказания консультационных услуг и технической поддержки при реализации проектов по нефтепереработке, нефтехимии и газохимии; организации совместных научных и проектных работ в области нефтедобычи и разработки месторождений; в других направлениях».

Помимо этого, Рустам Минниханов и Ахметжан Есимов в ходе встречи обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли и в сфере высоких технологий.

АО «НК “КазМунайГаз”» представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. Национальная компания обеспечивает 26% добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 15% добычи природного и попутного газа. По ее магистральным трубопроводам транспортируется 56% нефти и 79% газа Казахстана. В 2018 году «КазМунайГаз» добыл 23,6 млн тонн нефти и 8,3 млн куб. метров газового конденсата. Компания сотрудничает с ПАО «Татнефть» с 2004 года.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с торгпредами РФ за рубежом возможности продвижения продукции Татарстана.

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