(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). За один день в Казани полицейские задержали троих похитителей велосипедов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Ночью 20 июня неизвестный украл велосипед жительницы Ново-Савиновского района. Злоумышленник похитил его из дома на Лаврентьева. Накануне полицейским удалось задержать его. 18-летнего казанца допросили в качестве подозреваемого», – рассказали в полиции.

Аналогичное преступление раскрыли сотрудники ОП «Дербышки». 30-летняя женщина рассказала, что накануне оставила велосипед у подъезда и зафиксировала замком. В тот же вечер его похитили, а на следующий день правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который полностью признал свою вину.

«В этот же день патрульный экипаж задержал 24-летнего парня, который также подозревается в краже велосипеда. Заявитель рассказал, что транспортное средство похитили с лестничной площадки в ночь с 30 июня на 1 июля», – уточнили в МВД.

В настоящее время полицейские занимаются розыском похищенного имущества.

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