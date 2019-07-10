В Татарстане стартовал конкурс среди сельхозкооперативов на предоставление грантов

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал конкурсный отбор среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Аграрное ведомство объявило о проведении второго этапа конкурса среди кооперативов – участников ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017–2020 годы».

«Второй этап конкурсного отбора стартует сегодня, 10 июля, и продлится до 8 августа включительно. Победители конкурса получат гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», – сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

По его словам, гранты будут предоставляться кооперативам, действующим не менее 12 месяцев с момента регистрации, в размере не более 60% от каждой статьи затрат, установленной планом расходов на развитие материально-технической базы. При этом они не могут превышать 70 млн рублей.

«Общая сумма грантов составляет 211 млн 857 тыс. рублей», – уточнил собеседник агентства.

Итоги первого этапа конкурса были подведены в мае текущего года. Тогда четыре кооператива, которые конкурсная комиссия признала победителями, получили гранты на общую сумму 88 млн 143 тыс. рублей, отметил Хабипов.

При этом замминистра добавил, что всего на гранты сельхозкооперативам республики планируется выделить в 2019 году 300 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, гранты, в частности, выделяются на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, первичной переработке, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Кроме того, денежные средства могут расходоваться на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов кооперативов, на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Соответствующий перечень оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства РФ.

В Минсельхозпроде РТ уточнили, что заявки и документы на участие в конкурсном отборе будут приниматься министерством с 10 июля по 8 августа текущего года по адресу: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3-й этаж, каб. № 309.

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