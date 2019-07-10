Татар-информ

10 июля 2019, 20:16

Общество

Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

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Общество

Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

В рейтинге город занимает 13 место.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в топ-30 туристических городов и курортов, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на результаты данных поиска Яндекса.

Рейтинг составлялся среди городов России, Европы и Азии. В нем Казань заняла 13-е место. Доля интернет-запросов про туристические направления, пришедшаяся на город, составила 0,93%. 

По этому критерию, по информации поиска Яндекса и сервиса Яндекс.Путешествия, на первых двух строчках топ-30 разместились Сочи и Москва — 6,29% и 5,46% от общего числа запросов соответственно.

Третью и четвертую позицию заняли Анапа (3,27%) и Санкт-Петербург (3,25%), разрыв между которыми оказался минимальным.

Из зарубежных же курортов самыми популярными стали турецкие Кемер (3,06%) и Аланья (2,99%).

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