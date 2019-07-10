В Елабугу доставят тело депутата Виталия Дерягина, погибшего во время триатлона в Финляндии

(Набережные Челны, 10 июля, «Татар-информ», Эльвира Муаметдинова). Сегодня в Елабугу доставят тело депутата Виталия Дерягина, погибшего во время соревнований по триатлону в Финляндии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в компании «Эссен Продакшн АГ».

«Результаты судебно-медицинской экспертизы еще неизвестны. Вероятнее всего, они будут готовы через месяц, не раньше. Прощание с умершим и его отпевание пройдет завтра в 10.30 в Покровском соборе. Похоронят Виталия Дерягина на елабужском кладбище», – сообщил заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» Роман Есаулов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Финляндии во время соревнований по триатлону IRONMAN умер 43-летний депутат Елабужского городского Совета, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» Виталий Дерягин.

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