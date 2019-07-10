На Кремлевской набережной в честь Дня рыбака приготовят устрицы и рыбные коктейли

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Большой рыбный пикник состоится на Кремлевской набережной в Казани в честь Дня рыбака, который отмечается в России 14 июля, сообщается в паблике набережной во «ВКонтакте».



Шеф-повара городских ресторанов в режиме открытой кухни приготовят рыбные блюда и предложат горожанам и туристам уху, пиццу из морепродуктов, рыбные коктейли, блюда из мидий, устрицы и расстегаи.



Для юных гостей пикника на набережной организуют игры, встречу с пиратом, посвящение в моряки, запуск мыльных пузырей, также у детей появится возможность выучить морскую азбуку.



Большой рыбный пикник начнется в час дня и будет продолжаться до шести вечера.

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