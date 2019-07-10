Дольщики заселятся в ЖК «Яшьлек» в Куюках в октябре 2019

(Куюки, 10 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Строительная компания «Бриз» достроит четыре дома обманутых дольщиков в Пестречинском районе Татарстана и введёт их в эксплуатацию к концу 2019 года. Об этом рассказал на встрече с участниками долевого строительства директор «Бриза» Андрей Беляков.

«Если не будет никаких подводных камней, то в октябре люди уже будут в квартирах», — пояснил он, добавив, что в течение недели планирует разобраться с проектной документацией по инженерным сетям и строительным работам.

Руководитель строительной компании сегодня встретился с участниками долевого строительства в палаточном городке, который они разбили возле стройки. Дольщики позитивно восприняли новые планы.

«Мы слышали очень хорошие отзывы о „Бризе“ и его начальнике, что строят качественно и в срок. Вселяет надежду, что скоро получим ключи от квартир», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Рана Халимуллина.

В настоящее время четыре жилых дома на 27 квартир достроены в среднем на 84%, к работе над ними подключились Правительство РТ и Республиканскиий фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Строители возобновят работы на площадке в первой декаде августа, и, вероятно, инженерные коммуникации начнут прокладывать в то же время, сообщил Андрей Беляков. Дольщики отметили, что готовы ждать несколько месяцев и даже остаться в палаточном городке, чтобы ускорить этот процесс.

«Мы останемся здесь, пока не проведут коммуникации. Глядя на нас, может, ускорятся, жалко станет», — подытожила участница долевого строительства Оксана Сафина.

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