Татарстанские партии выдвинули по спискам 250 кандидатов на осенние выборы в Госсовет

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Список из 250 кандидатов выдвинули в республиканский Центризбирком 11 политических партий, участвующих в сентябрьских выборах в Госсовет. Этап выдвижения кандидатов завершился 7 июля, сообщил журналистам Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Согласно законодательству, 7 июля у нас завершился этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов. Документы на выдвижение Центральная избирательная комиссия РТ и окружные избирательные комиссии принимали с 8 июня вплоть до полуночи 7 июля», — отметил Шагиахметов.

Он добавил — по единому избирательному округу татарстанский Центризбирком заверил республиканские списки от 11 политических партий.

«Они выдвинули 250 кандидатов в составе списков по единому избирательному округу. В одномандатных избирательных округах документы на выдвижение приняли от 296 кандидатов — от 105 самовыдвиженцев и 191 представителя политических партий», — сказал Мидхат Шагиахметов, открывая очередное заседание Центральной избирательной комиссии РТ.

Первым вопросом повестки стала регистрация списка из 55 фамилий, выдвинутых на выборы в республиканский парламент татарстанскими «единороссами». Необходимые для этого документы поступили в ЦИК еще 5 июля, после чего их отправили на проверку.

«Представленные документы были отправлены в проверяющие органы. Все ответы были получены — данные соответствуют указанным кандидатами в своих заявлениях», — подчеркнула секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

После этого Центризбирком РТ принял решение зарегистрировать список кандидатов от республиканских «единороссов». На прошедшем заседании их представлял зампредседателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов. В беседе с журналистами он отметил, что татарстанские «единороссы» ощутили неравнодушие жителей республики еще весной, во время праймериз. «Мы увидели в ходе предварительного голосования, насколько активно люди голосовали за наших возможных кандидатов. Уверен, что республиканский список нашей партии на выборах получит поддержку татарстанцев», — заключил Юрий Камалтынов.

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