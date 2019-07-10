Специалисты татарстанского Роспотребнадзора ответят на вопросы казанских предпринимателей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 17 июля в татарстанском Роспотребнадзоре будет проводиться день открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что единые дни открытых дверей для бизнесменов проводятся каждую третью среду ежемесячно и каждый третий четверг третьего месяца квартала.

Цель их проведения — повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности Управления Роспотребнадзора по РТ.

День открытых дверей будет проводиться 17 июля с 14.00 до 16.00 по адресу улица Большая Красная, 30. Консультация будет проводиться бесплатно. Предварительная запись не требуется.

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