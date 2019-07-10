Минниханов обсудил с торгпредами РФ за рубежом возможности продвижения продукции Татарстана

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с торговыми представителями России в иностранных государствах, обсудив возможности продвижения продукции Татарстана за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, на нее были приглашены торговые представители РФ в Азербайджане, Беларуси, Иране, Норвегии, Туркменистане, Украине.

Президент Татарстана отметил важную роль торговых представительств в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами. «Ваши задачи и миссии очень востребованы, есть большие ожидания от вас. Необходим более эффективный мостик для продвижения нашей продукции», – сказал Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что Татарстан активно развивает международные связи. Организуются взаимные визиты официальных и бизнес-делегаций. В Казани открыты 8 генконсульств зарубежных стран, а у Татарстана за рубежом открыто 15 представительств. «Внешнеторговый оборот Татарстана по прошлому году 19 млрд долларов, из них 15 млрд долларов экспорта. В основном экспортируются продукты нефтехимии и машиностроения. Также мы привлекли 590 млн долларов инвестиций», – привел статистику Рустам Минниханов.

В рамках встречи с главами торгпредств РФ обсуждались текущее торгово-экономическое взаимодействие Татарстана с иностранными партнерами, вопросы экспортной деятельности республиканских предприятий и продвижения их продукции на зарубежные рынки, а также другие перспективные направления для развития сотрудничества.

От Республики Татарстан во встрече приняли участие вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента Татарстана Радик Гиматдинов, руководитель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, представители министерств республики.

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